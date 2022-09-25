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5 минут назад

СМИ: Турция зафиксировала размещение Грецией бронетехники на демилитаризованных островах

ТАССиещё 1

Турецкая армия зафиксировала размещение Грецией военной техники на островах Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, которые, согласно международным соглашениям, имеют статус демилитаризованных. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NTV со ссылкой на военные источники.

Турция зафиксировала бронетехнику Греции на Лесбосе и Самосе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их данным, беспилотники турецких ВВС запечатлели доставку на Мидилли 23 единиц бронетехники и восемь на Сисам. Техника, как сообщается, была передана Греции от США в качестве военной помощи.

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В Минобороны Турции отмечают, что Греция размещает на островах военную технику в нарушение международных соглашений, в частности Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров.

"Действия Греции являются неприемлемыми и идут вразрез с партнерством двух стран в НАТО", - цитирует телеканал военные источники.

Турция и Греция ранее неоднократно оказывались на грани военного конфликта из-за статуса спорных островов, границ территориальных вод и воздушного пространства в Эгейском море.

Территориальные воды Греции распространяются на шесть морских миль в Эгейском море, но Афины заявляют, что имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией ее территориальных вод станет поводом для объявления войны. Турция также не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов в Эгейском море, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители регулярно "вторгаются" в воздушное пространство соседней страны, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты.

Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО.

Армия,НАТО,
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