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17 минут назад

Таджикистан обвинил Киргизию в создании "видимости отвода войск"

Газета.Ru

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов заявил, что Киргизия не соблюдает достигнутые договоренности на границе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таджикистан обвинил Киргизию в создании "видимости отвода войск"
Фото: ReutersReuters

«Достойно сожаления, что Киргизия отходит от достигнутых договоренностей, создавая ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения, укрывая их в приграничных населенных пунктах», — сказал глава МИД Таджикистана.

Аслов также возложил на Бишкек ответственность за возможный новый виток напряженности.

По словам главы таджикской дипломатии, на данный момент Душанбе и Бишкек смогли согласовать проектное описание 602 км границы (около 61% от общей протяженности).

Утром 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул вооруженный конфликт. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Ранее Киргизия предложила выгонять из ОДКБ за нападение на страну-союзника.

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