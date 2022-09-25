Таджикистан обвинил Киргизию в создании "видимости отвода войск"

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов заявил, что Киргизия не соблюдает достигнутые договоренности на границе. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Достойно сожаления, что Киргизия отходит от достигнутых договоренностей, создавая ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения, укрывая их в приграничных населенных пунктах», — сказал глава МИД Таджикистана.
Аслов также возложил на Бишкек ответственность за возможный новый виток напряженности.
По словам главы таджикской дипломатии, на данный момент Душанбе и Бишкек смогли согласовать проектное описание 602 км границы (около 61% от общей протяженности).
Утром 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул вооруженный конфликт. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.
Ранее Киргизия предложила выгонять из ОДКБ за нападение на страну-союзника.