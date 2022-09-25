Таджикистан обвинил Киргизию в создании "видимости отвода войск"

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов заявил, что Киргизия не соблюдает достигнутые договоренности на границе. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Достойно сожаления, что Киргизия отходит от достигнутых договоренностей, создавая ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения, укрывая их в приграничных населенных пунктах», — сказал глава МИД Таджикистана.

Аслов также возложил на Бишкек ответственность за возможный новый виток напряженности.

По словам главы таджикской дипломатии, на данный момент Душанбе и Бишкек смогли согласовать проектное описание 602 км границы (около 61% от общей протяженности).

Утром 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул вооруженный конфликт. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.