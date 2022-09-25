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38 минут назад

Власти Китая закрыли для судоходства один из районов Желтого моря

Газета.Ru

Власти Китайской народной республики закрыли для судоходства один из районов северо-западной части Желтого моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение управления КНР по обеспечению безопасности на море.

Китай закрыл для судоходства один из районов Желтого моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, с 16:00 часов по местному времени 25 сентября до 16:00 часов 2 октября будет закрыта для судоходства часть акватории Бохайского залива. Он расположен в северо-западной части Желтого моря у побережья Китая.

Уточняется, что в этой местности будут выполняться «военные задачи».

Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада говорил, что выпущенная КНДР ракета пролетела 400 км и упала вне экономической зоны в Японском море.

Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

КНДР регулярно проводит ракетные испытания. В августе Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря.

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