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30 минут назад

Великобритания увеличит военные расходы на 56 миллиардов долларов

Lenta.ruиещё 1

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные расходы увеличатся как минимум на 52 миллиарда фунтов стерлингов (56 миллиардов долларов) в ответ на «российскую агрессию». Об этом пишет The Telegraph.

Великобритания увеличит военные расходы на $56 млрд
Фото: ShutterstockShutterstock

В интервью изданию Уоллес пообещал, что после десятилетий «защиты от сокращений или согласования сокращений расходов на боевые действия» траты Великобритании на вооружение будут расти. По его словам, годовой оборонный бюджет к 2030 году составит около 100 миллиардов фунтов стерлингов (109 миллиардов долларов), что на 52 миллиарда фунтов больше текущей суммы, которую министр обороны назвал «огромной».

Уоллес похвалил нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс за возможность увеличение финансирования.

«Мой отдел и так привык за 30 или 40 лет защищаться от сокращений или мириться с ними, так что министерству финансов придется привыкать к совершенно другой культуре. Мы будем расти и ситуация действительно изменится», — поделился планами глава Минобороны.

Ранее в сентябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что начавшаяся в России частичная мобилизация говорит о сложном положении на украинском фронте.

Армия,Бен Уоллес,
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