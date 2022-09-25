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1 час назад

Польша не будет принимать уклонистов из России

BFM.RU

Польша не намерена открывать границы для россиян, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел Збигнев Рау в интервью польскому агентству PAP.

Польша отказалась принимать уклонистов из России
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, это «в высшей степени нежелательно» как с точки зрения безопасности, так и по соображениям морали.

Ранее такую же точку зрения выразил министр иностранных дел Литвы.

Польша, Латвия и Эстония заявили, что не будут выдавать визы уклоняющимся от мобилизации. Обратной позиции придерживается Германия.

Еврокомиссия пообещала рассмотреть выдачу гуманитарных виз уехавшим на фоне мобилизации россиянам.

Армия,В мире,Збигнев Рау,Еврокомиссия,
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