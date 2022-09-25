Польша отказалась принимать уклонистов из России

Польша не намерена открывать границы для россиян, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел Збигнев Рау в интервью польскому агентству PAP.
По его мнению, это «в высшей степени нежелательно» как с точки зрения безопасности, так и по соображениям морали.
Ранее такую же точку зрения выразил министр иностранных дел Литвы.
Польша, Латвия и Эстония заявили, что не будут выдавать визы уклоняющимся от мобилизации. Обратной позиции придерживается Германия.
Еврокомиссия пообещала рассмотреть выдачу гуманитарных виз уехавшим на фоне мобилизации россиянам.