Польша отказалась принимать уклонистов из России

Польша не намерена открывать границы для россиян, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел Збигнев Рау в интервью польскому агентству PAP.

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По его мнению, это «в высшей степени нежелательно» как с точки зрения безопасности, так и по соображениям морали.

Ранее такую же точку зрения выразил министр иностранных дел Литвы.

Польша, Латвия и Эстония заявили, что не будут выдавать визы уклоняющимся от мобилизации. Обратной позиции придерживается Германия.