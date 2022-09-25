Япония заявила протест из-за ракетного пуска Северной Кореи

Он направлен по дипломатическим каналам, заявил в ходе пресс-конференции глава оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамада.

«Ракетный пуск Северной Кореи на фоне продолжающейся ситуации на Украине считаем абсолютно непростительным. Это нарушение положений резолюций Совета Безопасности ООН . Мы выступаем с решительным осуждением данных действий», — подчеркнул он.

По словам Хамады, согласно оценкам военных, выпущенная КНДР ракета пролетела 400 км с максимальной высотой в 50 км и упала вне исключительной экономической зоны. В связи с ракетным пуском при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб.