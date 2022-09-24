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12 минут назад

В США рассказали о дистанционном ремонте украинских HIMARS с территории Польши

Lenta.ruиещё 1

Поставленные Украине американские реактивные системы залпового огня HIMARS ремонтируют в дистанционном режиме с территории Польши. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на статью, опубликованную The Wall Street Journal (WSJ).

В США рассказали о дистанционном ремонте украинских HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным американского издания, западное оружие, предоставленное ВСУ, приходится ремонтировать при помощи специально защищенных мессенджеров. Этим занимаются 55 специалистов из США, находящихся в Польше.

Как рассказал автор статьи в WSJ, для каждой системы вооружения была создана собственная группа чатов, где обсуждается их ремонт и более рациональное применение. В частности, таким образом якобы удалось восстановить одну установку HIMARS. Издание признает достаточно эффективным такой способ ремонта, однако отмечает, если бы этим занимались украинские военные на месте, оружие служило бы дольше.

Ранее сообщалось, что в Польше начали готовиться к ядерной катастрофе. В школах страны ученикам и работникам учреждений планируют в случае тревоги выдавать йодид калия — лекарство для профилактики радиоактивного заражения.

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