Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст получивших российское гражданство граждан до 45-50 лет. Об этом говорится в Telegram-канале СПЧ.
"Тема мобилизации, безусловно, очень чувствительна для общества, здесь крайне высок запрос на справедливость и прозрачность процедуры. Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство. Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас", - отметил он.
Фадеев подчеркнул, что, согласно конституции, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован.
"Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет", - сказал он.
При этом, по словам главы СПЧ, речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев.
"Но, например, в Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в один год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас", - отметил глава СПЧ, добавив, что в ближайшее время могут пройти консультации по этому вопросу с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, а также с главным правовым управлением Минобороны.
Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что Совет подготовит предложения, согласно которым выходцы из стран Центральной Азии, имеющие российское гражданство менее 10 лет, будут проходить обязательную воинскую службу в РФ в течение года.