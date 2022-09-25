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37 минут назад

Гладков заявил, что получил более 600 обращений в связи с проблемами с мобилизацией

Газета.Ruиещё 2

В Белгородской области 75 по ошибке мобилизованных солдат и офицеров возвращаются домой - об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области ошибочно мобилизованные возвращаются домой
Фото: ТАССТАСС

"За последние три дня ко мне поступили жалобы от жителей области по поводу того, как проходит частичная мобилизация: в каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий. Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом. Результат: уже смогли помочь 75 жителям области. И при полном понимании и содействии военкомата", - пишет Гладков.

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Кроме того, Гладков рассказал, что получил более 600 обращений в связи с проблемами с мобилизацией - по словам губернатора, он будет решать вопросы, связанные с проблемами с мобилизацией жителей Белгородской области и в других регионах России.

Ранее в Минобрнауки рассказали о судьбе аспирантов на фоне начала частичной мобилизации.

Армия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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