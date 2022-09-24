Военный эксперт назвал сроки перелома ситуации на фронте

Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов заявил, что первые перемены в ситуации на фронте в результате прибытия мобилизованных граждан будут заметны в конце ноября этого года. Об этом он сообщил в интервью изданию «Украина.ру».

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По его словам, на фронт мобилизованные прибудут не скоро, потому что у РФ нет практики отправки неподготовленных людей в бой.

«Поэтому 100% пройдет 3-4 месяца», — сказал эксперт и пояснил, что классическая практика подготовки пехотинца базовых специальностей занимает приблизительно до 6 месяцев.

Артаманов ожидает хороших перемен на фронте уже к концу ноября.

«Я думаю, мы почувствуем разницу. Ставлю на то, что первые какие-то перемены хорошие начнутся в конце ноября — начале декабря <...> Мы начнем чувствовать с 20-ых числах ноября, а что-то решительное произойдет до 25 декабря», — заключил обозреватель.