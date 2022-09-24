В СПЧ предложили дать отсрочку от мобилизации некоторым категориям работников

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев обратился в Минобороны из-за проблем частичной мобилизации.

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Он попросил «не подрывать доверие народа» и предложил предоставить отсрочку лицам, которые оказались «в серой зоне законодательства».

«Серьезной проблемой, на которую я также обращаю внимание министра, является наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в «серой зоне» законодательства», - заявил Фадеев.

В числе таких граждан он назвал родителей и опекунов инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе. Кроме того, есть лица, не являющиеся близкими родственниками тяжелобольных или инвалидов, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход.

В СПЧ также считают, что отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте.

Это соцработники, «оказывающие помощь в виде сопровождаемого проживания; учителя школ в сельской или труднодоступной местности; медработники фельдшерских акушерских пунктов и иных медучреждений в сельской или труднодоступной местности».

«Нужно исправлять и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа», - призвал Фадеев.

Он перечислил несколько инцидентов, когда правила призыва не соблюдались, а военные комиссариаты «нередко исходили из логики палочной системы».