Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Теперь при преступлениях против военной службы отягчающим обстоятельством будет считаться не только их совершение в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время. Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, уклонение и нарушение правил службы.