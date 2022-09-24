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51 минуту назад

Путин подписал пакет поправок о военной службе в России

Lenta.ruиещё 4

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал пакет поправок о военной службе в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь при преступлениях против военной службы отягчающим обстоятельством будет считаться не только их совершение в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время. Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, уклонение и нарушение правил службы.

За неявку или самовольное оставление службы наравне с контрактниками будут нести уголовную ответственность и военные из запаса. Наказание по уголовному кодексу также вводится за добровольную сдачу в плен, мародерство, повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу, а также за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу.

Армия,Владимир Путин,
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