Замминистра обороны Булгаков освобожден от должности

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник М. Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что занимавший ранее эту должность генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.