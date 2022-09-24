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28 минут назад

Михаил Мизинцев назначен замминистра обороны по материально-техническому обеспечению

ТАСС

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению ВС РФ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

Замминистра обороны Булгаков освобожден от должности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник М. Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что занимавший ранее эту должность генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

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