Замминистра обороны Булгаков освобожден от должности

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению ВС РФ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.
"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник М. Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что занимавший ранее эту должность генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.