НАТО передаст Украине танки M-55

Издание Military Watch сообщает, что Украина получит словенские танки M-55S, которые были построены на базе советских Т-55А, так как у НАТО иссякли запасы танков Т-72.
По данным Military Watch, о передаче Украине данного вида танков договорились Словения и ФРГ. Словения, в свою очередь, в качестве компенсации получит немецкие транспортеры и грузовые машины.
«Передача происходит в связи с тем, что запасы танков Т-72 в странах НАТО иссякли, а бывшие государства Варшавского договора и многие государства – правопреемники Югославии направили основную часть своих боевых единиц в украинскую армию», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с телеканалом CNN призвал западных союзников «решительно и без колебаний» отреагировать на последние «маневры» России и передать Киеву дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS и танки Abrams.