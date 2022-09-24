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24 минуты назад

Military Watch: НАТО передаст Украине танки M-55

Газета.Ru

Издание Military Watch сообщает, что Украина получит словенские танки M-55S, которые были построены на базе советских Т-55А, так как у НАТО иссякли запасы танков Т-72.

НАТО передаст Украине танки M-55
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Military Watch, о передаче Украине данного вида танков договорились Словения и ФРГ. Словения, в свою очередь, в качестве компенсации получит немецкие транспортеры и грузовые машины.

«Передача происходит в связи с тем, что запасы танков Т-72 в странах НАТО иссякли, а бывшие государства Варшавского договора и многие государства – правопреемники Югославии направили основную часть своих боевых единиц в украинскую армию», — сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с телеканалом CNN призвал западных союзников «решительно и без колебаний» отреагировать на последние «маневры» России и передать Киеву дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS и танки Abrams.

Армия,Михаил Подоляк,НАТО,
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