General Electric предложила двигатель XA100 для истребителя F-35B

Компания General Electric предложила модифицировать новый трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA100, разрабатываемый в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) для замены силового агрегата F135 истребителя пятого поколения F-35B Lightning II. Об этом сообщает The Drive.

Издание напоминает, что изначально XA100 разрабатывался для самолетов F-35A Lightning II и F-35С Lightning II. В публикации отмечается, что в течении последних недель General Electric изучала вопрос интеграции нового двигателя в состав истребителя с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

В компании отметили особенности XA100: адаптивный цикл, трехконтурность, перпредовые материалы и новые технологии производства. По сравнению с F135 новый двигатель на 25 процентов использует меньше топлива и обеспечивает на 10–20 процентов большую тягу.

В сентябре издание Defense News сообщило, что компания General Electric завершила испытания двигателя с адаптивным циклом XA100.