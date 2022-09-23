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24 минуты назад

Американцы проведут инспекцию российского «Сармата»

Lenta.ru

Россия покажет США межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-28 «Сармат» до февраля 2024 года. Соответствующая информация следует из размещенного на портале госзакупок технического задания, сообщает РИА Новости.

Американцы проведут инспекцию российского «Сармата»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируют провести «тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе».

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Им покажут собранную ракету без головной части, транспортно-пусковой контейнер и первую ступень РС-28. В ходе показа планируют сделать 20 цветных фотографий и провести измерения.

Основанием для показа является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь назвал ракету «Сармат» «Сатаной» в квадрате.

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