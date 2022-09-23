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37 минут назад

Лидер ОПГ «Кусковские» погиб в Донбассе

Lenta.ru

Лидер ОПГ «Кусковские» Игорь Куск, отбывавший 23-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в убийствах и других тяжких преступлениях, погиб в Донбассе. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

Лидер ОПГ «Кусковские» погиб в Донбассе
Фото: t.me/bazabazon/13386t.me/bazabazon/13386

По сведениям издания, самолет с телом Куска приземлился в аэропорту Бегишево в Татарстане в пятницу утром, после чего кортеж проследовал в поселок Красный Ключ.

Вдова погибшего Ирина рассказала, что Куса ушел на фронт 25 июля.

«Мы писали [с просьбой забрать на фронт] Кадырову. Потом по его письму приехала частная военная компания. В 55 лет у него здоровье было не фонтан, но я знаю, что он и там был в первых рядах, никого не боялся», — сообщила она.

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