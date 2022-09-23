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3 минуты назад

Проект поправок в ТК: мобилизованных смогут уволить только через три месяца после службы

Газета.Ru

Внесенные в Госдуму поправки в Трудовой кодекс (ТК) России предполагают, что работодатель сможет расторгнуть трудовой договор с мобилизованным сотрудником в случае, если он не явится на работу спустя три месяца после окончания службы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст поправок, имеющийся в распоряжении агентства.

Названо возможное условие для увольнения мобилизованных россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что депутаты и сенаторы предлагают внести соответствующее дополнение в статью 81 части первой ТК РФ.

Данное право предлагается распространить как на мобилизованных граждан, так и на проходящих службу по контракту.

Ранее сообщалось, что в Трудовом кодексе РФ появится отдельная статья об обеспечении трудовых прав мобилизованных работников. В случае мобилизации работника действие его трудового договора приостанавливается на момент прохождения военной службы, за ними сохраняется место работы.

Армия,Госдума,
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