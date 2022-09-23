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24 минуты назад

Подлежащие призыву при частичной мобилизации категории официально разъяснили

Lenta.ru

В период частичной мобилизации призыву подлежат военнообязанные с категориями годности «А» («годен»), «Б» («годен с незначительными ограничениями») и «В» («ограниченно годен»). Об этом говорится в официальном разъяснении на портале «Объясняем.рф».

Подлежащие призыву при частичной мобилизации категории официально разъяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями "А", "Б", "В"», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Призыву не будут подлежать сотрудники организаций, которые обеспечивают высокотехнологичные отрасли и финансовую систему. Там уточнили, что речь идет о сотрудниках с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.

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Согласно разъяснениям Генштаба, в соответствии с законом не будут также призывать временно негодных по состоянию здоровья; тех, кто занимается постоянным уходом за членом семьи или инвалидом I группы; тех, у кого на иждивении четверо и более детей до 16 лет; тех, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Призыву по частичной мобилизации также не подлежат военные пенсионеры в отставке, то есть те, кому больше 65 лет, или те, кто покинул войска по состоянию здоровья.

Армия,Минобороны России,Генштаб,
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