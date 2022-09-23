Стало известно о привлечении студентов-заочников к мобилизации

В России студенты вузов заочной формы обучения могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Объясняем.рф».
Как стало известно агентству, решение о привлечении заочников принимает призывная комиссия.
«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — поясняется в сообщении на портале.
Кроме того, на горячей линии по вопросам частичной мобилизации журналистам Ura.ru заявили, что студентов-заочников может коснуться частичная мобилизация.