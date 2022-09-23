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1 час назад

Стало известно о привлечении студентов-заочников к мобилизации

Lenta.ruиещё 11

В России студенты вузов заочной формы обучения могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Объясняем.рф».

Как стало известно агентству, решение о привлечении заочников принимает призывная комиссия.

Работодатели сохранят за мобилизованными места работы

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — поясняется в сообщении на портале.

Кроме того, на горячей линии по вопросам частичной мобилизации журналистам Ura.ru заявили, что студентов-заочников может коснуться частичная мобилизация.

Армия,Общество,Видео,Украина,
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