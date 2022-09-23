В США рассказали об иссякших запасах Т-72 в странах НАТО

Запасы танков Т-72 в странах НАТО иссякли: бывшие государства Варшавского договора и многие страны-преемницы Югославии направили основную часть своих подразделений в состав украинской армии. Об этом рассказало Military Watch.

Из-за дефицита Т-72 Словения и Германия договорились о передаче Украине словенских танков M-55S, производных от советских Т-54/55. В качестве компенсации словенские военные получат немецкие грузовые машины и транспортеры.

Т-54/55 впервые поступил на вооружение армии СССР в 1940-х годах, а М-55, составлявший основу словенских бронетанковых частей, отличается от Т-54/55 пушкой калибра 105-миллиметров.

«Полезность М-55 для Украины остается несколько сомнительной из-за калибра ее основного орудия, поскольку оно не будет совместимо с большинством типов боеприпасов в стране <…>. Поставка этих машин оставит Словению без каких-либо танков в ее вооруженных силах», - отмечает издание.

Сама Германия поставила Украине 15 установок Gepard, 44 бронетранспортера М113, 500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger и другие вооружения.