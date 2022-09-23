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1 час назад

В Запорожской области сообщили о прорыве украинских диверсантов

Алиса Селезнёва

В день проведения референдума о присоединении к России в районе города Пологи была обнаружена группа украинских диверсантов, их ищут. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

Украинские диверсанты прорвались в Запорожскую область
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», - пояснил он.

Вся Херсонская область на юге Украины и приазовская часть Запорожской области были освобождены российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации страны.

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Сегодня в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях началось голосование по вхождению регионов в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

Армия,Евгений Балицкий,ЕС,
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