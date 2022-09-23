Украинские диверсанты прорвались в Запорожскую область

В день проведения референдума о присоединении к России в районе города Пологи была обнаружена группа украинских диверсантов, их ищут. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

«В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», - пояснил он.

Вся Херсонская область на юге Украины и приазовская часть Запорожской области были освобождены российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации страны.