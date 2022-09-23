Украинские диверсанты прорвались в Запорожскую область

В день проведения референдума о присоединении к России в районе города Пологи была обнаружена группа украинских диверсантов, их ищут. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.
«В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», - пояснил он.
Вся Херсонская область на юге Украины и приазовская часть Запорожской области были освобождены российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации страны.
Сегодня в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях началось голосование по вхождению регионов в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября включительно.