В Крыму предложили выдавать земельные участки участникам СВО

В Крыму ведется разработка закона, который позволит выдавать земельные участки всем жителям республики, участвующим в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил сегодня глава региона Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

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24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также подчеркнул, что Россия не оставили другого выбора.

«Мы сейчас разрабатываем предложения в части обеспечения земельными участками всех крымчан, участвующих в специальной военной операции, независимо от времени призыва», - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов уточнил, что региональный закон будет рассматриваться в госсовете на следующей неделе.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.