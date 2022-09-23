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27 минут назад

Российские истребители уничтожили в воздушном бою три самолета ВСУ

Lenta.ru

Российские истребители за сутки в воздушном бою уничтожили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские истребители уничтожили в воздушном бою три самолета ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила один украинский истребитель МиГ-29 в небе над Новоселовкой в Николаевской области, а также два штурмовика Су-25 в районе села Веселое Херсонской области и поселка Камышевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить 19 беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР.

По данным Минобороны, с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 5794 единицы военной автомобильной спецтехники, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5077 бронемашин, 376 зенитных ракетных комплексов, 2054 беспилотника, 298 самолетов и 155 вертолетов ВСУ.

Армия,Игорь Конашенков,
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