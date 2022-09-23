Российские истребители уничтожили в воздушном бою три самолета ВСУ

Российские истребители за сутки в воздушном бою уничтожили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила один украинский истребитель МиГ-29 в небе над Новоселовкой в Николаевской области, а также два штурмовика Су-25 в районе села Веселое Херсонской области и поселка Камышевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить 19 беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР.