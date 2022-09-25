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1 час назад

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Газета.Ruиещё 5

Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейских военных.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Фото: ТАССТАСС

Подробностей на текущий момент не приводится. КНДР регулярно проводит ракетные испытания. В августе Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря.

В начале лета Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея пустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря. Вместе с тем газета Politico сообщила, что КНДР автоматически запустит ядерные ракеты в случае убийства лидеры страны Ким Чен Ына.

Армия,Чен Ким,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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