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1 час назад

Набиуллина назвала не попадающих под мобилизацию сотрудников

Елена Прошина

Занятых на критически важных направлениях финансовых организаций сотрудников не коснется частичная мобилизация в РФ. Об этом в Телеграм-канале ЦБ заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, эти сотрудники останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно.

«Чтобы люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», — заявила она.

К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, а также работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.

Ранее в Минобороны России разъяснили, кто не попадает под частичную мобилизацию. От призыва будут освобождены граждане, работающие в ряде высокотехнологических отраслей, а также в финансовой системе и СМИ.

Так, мобилизации не подлежат граждане с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, которые работают в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и «задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».

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Также речь идет о сотрудниках российских операторов связи, центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования, организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы. Кроме того, под мобилизацию не подпадают работники в сфере информации и связи.

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