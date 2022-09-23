Занятых на критически важных направлениях финансовых организаций сотрудников не коснется частичная мобилизация в РФ. Об этом в Телеграм-канале ЦБ заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, эти сотрудники останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно.

«Чтобы люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», — заявила она.

К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, а также работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.

Ранее в Минобороны России разъяснили, кто не попадает под частичную мобилизацию. От призыва будут освобождены граждане, работающие в ряде высокотехнологических отраслей, а также в финансовой системе и СМИ.

Так, мобилизации не подлежат граждане с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, которые работают в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и «задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».