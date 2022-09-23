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38 минут назад

В Херсоне сообщили о попытке ВСУ обстрелять город

ТАССиещё 3

Подразделения украинской армии в пятницу утром - в первый день голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России - предприняли попытку обстрелять Херсон, сработала система ПВО. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В Херсоне сообщили о попытке ВСУ обстрелять город
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня утром [предпринята] попытка националистов обстрелять Херсон. Была отработана системой ПВО. <...> Первый приоритет - это безопасность", - сказал он в эфире ПервПервого канала.

Референдум по вопросу о вхождении Херсонской области в состав России проходит с 23 по 27 сентября. Аналогичные референдумы в эти же дни проходят в Донецкой народной республике, Луганской народной республике и Запорожской области. В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Голосование также организовано на территории России.

Армия,Кирилл Стремоусов,Первый канал,
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