В Херсоне сообщили о попытке ВСУ обстрелять город

Подразделения украинской армии в пятницу утром - в первый день голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России - предприняли попытку обстрелять Херсон , сработала система ПВО. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов .

"Сегодня утром [предпринята] попытка националистов обстрелять Херсон. Была отработана системой ПВО. <...> Первый приоритет - это безопасность", - сказал он в эфире Перв Первого канала .

Референдум по вопросу о вхождении Херсонской области в состав России проходит с 23 по 27 сентября. Аналогичные референдумы в эти же дни проходят в Донецкой народной республике, Луганской народной республике и Запорожской области. В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Голосование также организовано на территории России.