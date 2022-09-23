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38 минут назад

Украинским бойцам предложили ввести вегетарианские сухпайки

Lenta.ruиещё 1

Петиция на официальном интернет-портале главы Украины Владимира Зеленского с предложением ввести веганские и вегетарианские сухпайки для украинской армии набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом.

Украинским бойцам предложили ввести вегетарианские сухпайки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будучи военнослужащим, человек имеет определенные ограничения в выборе питания, поскольку во многих ситуациях зависит от того, чем именно его обеспечит государство», — говорится в тексте электронной петиции.

Автор предложения отметил, что введение дополнительных сухпайков, которые учитывают особенности питания, сможет «решить эту проблему, в частности в условиях отсутствия "кухни", а именно в зонах непосредственного выполнения задач».

По его мнению, предложение легко реализовать, так как стоимость растительной пищи не больше мясной. Он считает, что введение подобного питания приблизит Вооруженные силы Украины (ВСУ) к «высоким стандартам», а также привлечет внимание потенциальных рекрутов.

«В качестве примера возьмем реализацию этого в армии США: сухпаек вегетерианский американский военный MRE с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian)», — утверждается в петиции.

Ранее российский военный разведчик с позывным Ладан заявил, что ВСУ располагают значительным количеством продуктов питания, западного оружия, электроники и медикаментов.

Армия,Владимир Зеленский,
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