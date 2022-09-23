Россияне, работающие в ряде высокотехнологических отраслей, а также в финансовой системе и СМИ, не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны России.

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что бронь будет распространяться на граждан России с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, которые работают в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и «задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».

Не подлежат частичной мобилизации и сотрудники российских операторов связи, центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования России, а также организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

Не будут частично мобилизованы и россияне, работающие в «системообразующих организаций в сфере информации и связи». «А также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного СМИ и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации», - отмечается в сообщении ведомства.