В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
6 минут назад

В Минобороны уточнили, кто не попадает под частичную мобилизацию

Алиса Селезнёва

Россияне, работающие в ряде высокотехнологических отраслей, а также в финансовой системе и СМИ, не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны России.

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что бронь будет распространяться на граждан России с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, которые работают в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и «задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».

Не подлежат частичной мобилизации и сотрудники российских операторов связи, центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования России, а также организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

Не будут частично мобилизованы и россияне, работающие в «системообразующих организаций в сфере информации и связи». «А также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного СМИ и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации», - отмечается в сообщении ведомства.

7 вопросов о частичной мобилизации: что надо знать

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что частичная мобилизация не коснется 99% мобилизационного ресурса, будут призваны только служившие и имеющие востребованную военно-учетную специальность.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Минобороны России,Генштаб,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители