В спецоперации начали активно применять БПЛ от «Калашникова»

В специальной военной операции России по защите Донбасса начали активно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛ), разработанные ZALA Aero — дочерней компанией группы «Калашников». Об этом ТАСС сообщил президент концерна Алан Лушников.

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«Любые БЛА ZALA являются новыми для Министерства обороны РФ. Но, как видно по публикациям, их начали активно эксплуатировать подразделения», — сказал руководитель.

В августе генеральный директор «Калашникова» Владимир Лепин заявил, что барражирующие боеприпасы «Куб-БЛА» могут быть установлены на боевых кораблях и катерах для выполнения специальных задач.