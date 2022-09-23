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4 минуты назад

В спецоперации начали активно применять БПЛ от «Калашникова»

Lenta.ru

В специальной военной операции России по защите Донбасса начали активно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛ), разработанные ZALA Aero — дочерней компанией группы «Калашников». Об этом ТАСС сообщил президент концерна Алан Лушников.

В спецоперации начали активно применять БПЛ от «Калашникова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любые БЛА ZALA являются новыми для Министерства обороны РФ. Но, как видно по публикациям, их начали активно эксплуатировать подразделения», — сказал руководитель.

В августе генеральный директор «Калашникова» Владимир Лепин заявил, что барражирующие боеприпасы «Куб-БЛА» могут быть установлены на боевых кораблях и катерах для выполнения специальных задач.

В том же месяце РИА Новости показали работу беспилотников ZALA на харьковском направлении.

Армия,Владимир Лепин,Алан Лушников,Минобороны России,
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