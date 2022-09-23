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5 минут назад

Что делать, если получили повестку о мобилизации по ошибке

Мария Иванова

Вице-губернатор Забайкальского края Александр Костенко заявил, что людям, получившим повестку по ошибке, нужно прийти в военкомат, где все их данные проверят и уточнят. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Что делать, если получили повестку о мобилизации по ошибке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Костенко обратил внимание на «единичные случаи» ошибок, когда повестки вручались людям, не попадающим под параметры частичной мобилизации.

«При явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации. Не служившие в армии не мобилизуются», - подчеркнул чиновник.

Также он напомнил, что мобилизации не подлежат многодетные отцы и люди, «не подходящие по возрасту».

«Работа над ошибками на местах проводится», - заверил Костенко.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.

Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что это коснется людей «отслуживших, с боевым опытом» и не затронет «99 процентов мобилизационного ресурса».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что мобилизовать планируют 300 тысяч резервистов.

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