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30 минут назад

Раскрыты возможности первой российской электроторпеды

Lenta.ru

Первая российская электрическая торпеда ЭТ-1Э отличается высокими транспортными характеристиками и способна работать в любой части Мирового океана. Ее возможности в интервью ТАСС раскрыл генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

Раскрыты возможности первой российской электроторпеды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«К достоинствам ракеты можно отнести высокие транспортные характеристики (скорость хода, дальность хода), возможность использования в любых районах Мирового океана, в том числе в мелководных районах и подо льдом в Арктике и Антарктике, плавную регулировку скорости хода, малошумность, возможность последующей модернизации конструкции и программного обеспечения», — сказал руководитель.

По его словам, испытания торпеды завершились.

«Пару лет назад мы закончили испытания. Она поступает на вооружение. Хорошее изделие», — резюмировал Обносов.

В августе КТРВ в ходе международного военно-технического форума «Армия-2022» показала новую бесшумную электрическую торпеду ЭТ-1Э.

Армия,Борис Обносов,Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",
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