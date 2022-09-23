Раскрыты возможности первой российской электроторпеды

«К достоинствам ракеты можно отнести высокие транспортные характеристики (скорость хода, дальность хода), возможность использования в любых районах Мирового океана, в том числе в мелководных районах и подо льдом в Арктике и Антарктике, плавную регулировку скорости хода, малошумность, возможность последующей модернизации конструкции и программного обеспечения», — сказал руководитель.