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48 минут назад

В США рассказали об иссякших запасах Т-72 в странах НАТО

Lenta.ruиещё 7

В странах НАТО иссякли запасы танков Т-72, которые передавали Украине, поэтому страна получит словенские танки M-55S, построенные на базе советских Т-55А. Об этом сообщает издание Military Watch.

В США рассказали об иссякших запасах Т-72 в странах НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Словения и Германия договорились о передаче Украине танков M-55S. В качестве компенсации словенские военные получат немецкие грузовые машины и транспортеры.

«Передача происходит в связи с тем, что запасы танков Т-72 в странах НАТО иссякли, а бывшие государства Варшавского договора и многие государства-правопреемники Югославии направили основную часть своих боевых единиц в украинскую армию», — пишет издание.

Ранее «Российская газета» сообщила, что Украина может получить 28 танков M-55S. В ходе модернизации танки получили нарезное орудие калибра 105 миллиметров, систему управления огнем и новые средства связи.

В июле аналитик Алексей Суконкин сообщил, что переданные Украине польские танки PT-91 Twardy построены на основе советских Т-72 «Урал», которые собирали по лицензии.

Армия,НАТО,
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