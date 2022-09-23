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33 минуты назад

Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане

Газета.Ru

Экипажи боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая провели ряд тренировок в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС. Как рассказали в Минобороны РФ, российские и китайские моряки отрабатывают маневрирование в составе различных строев и организацию связи между кораблями группировки.

Корабли ВМФ РФ и ВМС КНР проводят совместное патрулирование в Тихом океане
Фото: Министерство обороны РФ/РИА «Новости»Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования.

Российские корабли несколько раз дозаправились водой и топливом от танкера "Печенга", отметили в ведомстве. В оборонном ведомстве уточнили, что ВМФ РФ представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также танкером "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху". За 12 дней отрядами РФ и КНР пройдено свыше 3 тыс. морских миль, патрулирование продолжается, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что группа кораблей ВМФ России, которую возглавил ракетный крейсер "Маршал Устинов", прошла через пролив Ла-Манш, обеспокоив французов.

Армия,Алдар Цыденжапов,Минобороны России,
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