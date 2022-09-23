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53 минуты назад

Военный эксперт рассказал о сужении «окна возможностей» для украинских войск

Елена Прошина

Крупные потери украинских Вооруженных сил на Харьковском направлении говорят о скором сужения «окна возможностей» для Киева, сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Болтенкова.

Эксперт рассказал о сужении «окна возможностей» для украинских войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Харьковская область является единственным направлением, где Украина до сих пор пытаются всерьез атаковать. Бои на этом направлении ведутся от Купянска до Лимана. Украинские вооруженные формирования пытаются расширить свой плацдарм за Северским Донцом и ударить во фланг и тыл рубежу, проходящему по реке Оскол, а также взять Лиман, заявил эксперт.

При этом военные Украины грезят о еще большем продвижении — на Рубежное и Лисичанск. Но Болтенков отмечает, что Киев отдает отчет, что окно возможностей для него быстро сужается. «Когда через считанные месяцы на линию соприкосновения придут полнокровные российские части, развернутые по военному штату, ни о каких возможностях наступления ВФУ речи уже не будет идти», — заявил эксперт.

Подчеркивается, что украинское командование пытается выжать последнее из своих стратегических резервов. Атаки проходят уже гораздо меньшими силами, чем в конце августа и начале сентября. Болтенков заявил, что слишком тяжелые потери Киев понес в людях и в технике.

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