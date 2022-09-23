Эксперт рассказал о сужении «окна возможностей» для украинских войск

Крупные потери украинских Вооруженных сил на Харьковском направлении говорят о скором сужения «окна возможностей» для Киева, сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Болтенкова.

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По его словам, Харьковская область является единственным направлением, где Украина до сих пор пытаются всерьез атаковать. Бои на этом направлении ведутся от Купянска до Лимана. Украинские вооруженные формирования пытаются расширить свой плацдарм за Северским Донцом и ударить во фланг и тыл рубежу, проходящему по реке Оскол, а также взять Лиман, заявил эксперт.

При этом военные Украины грезят о еще большем продвижении — на Рубежное и Лисичанск. Но Болтенков отмечает, что Киев отдает отчет, что окно возможностей для него быстро сужается. «Когда через считанные месяцы на линию соприкосновения придут полнокровные российские части, развернутые по военному штату, ни о каких возможностях наступления ВФУ речи уже не будет идти», — заявил эксперт.