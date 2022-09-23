От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР ВСУ

Жители Николаева, который находится под контролем украинских войск, рассказали, что после уничтожения цехов Николаевского бронетанкового завода, один из ремонтирующихся на предприятии бронетранспортеров (БТР) был выброшен взрывом на улицу через забор, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на жители Донецка Сергея Лебедева .

Мужчина от своих знакомых получил видео, на котором поврежденная бронемашина лежит снаружи завода у забора. "Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке", - рассказал Лебедев.