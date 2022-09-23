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57 минут назад

Жители Николаева сообщили, что взрыв на бронетанковом заводе выбросил за забор БТР

Газета.Ruиещё 1

Жители Николаева, который находится под контролем украинских войск, рассказали, что после уничтожения цехов Николаевского бронетанкового завода, один из ремонтирующихся на предприятии бронетранспортеров (БТР) был выброшен взрывом на улицу через забор, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на жители Донецка Сергея Лебедева.

От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР ВСУ
Фото: Василий Батанов/РИА «Новости»Василий Батанов/РИА «Новости»

Мужчина от своих знакомых получил видео, на котором поврежденная бронемашина лежит снаружи завода у забора. "Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке", - рассказал Лебедев.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении ремонтных цехов Николаевского бронетанкового завода. На этом предприятии ВСУ ремонтировали поврежденную военную технику.

Армия,Сергей Лебедев,
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