Администрация Новой Каховки сообщила о более чем десяти взрывах в городе

Украинские военные ведут обстрел Новой Каховки (Херсонская область), работает система ПВО, прозвучало более десяти взрывов. Об этом сообщила городская администрация.
«03:05. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги», — говорится в сообщении администрации в Telegram.
Отмечается, что к данному часу это первая воздушная тревога в городе за сутки.
15 сентября украинские войска нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS.
В результате атаки в городе повреждены средняя школа №6, стадион и парк.