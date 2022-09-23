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21 минуту назад

Администрация Новой Каховки сообщила о более чем десяти взрывах в городе

RT на русском

Украинские военные ведут обстрел Новой Каховки (Херсонская область), работает система ПВО, прозвучало более десяти взрывов. Об этом сообщила городская администрация.

Администрация Новой Каховки сообщила о более чем десяти взрывах в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«03:05. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Отмечается, что к данному часу это первая воздушная тревога в городе за сутки.

15 сентября украинские войска нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS.

В результате атаки в городе повреждены средняя школа №6, стадион и парк.

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