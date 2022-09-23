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21 минуту назад

Пентагон рассказал о поддержании регулярного контакта с ВС РФ по Сирии

Елена Прошина

Российские Вооруженные силы и власти Соединенных Штатов сохраняют регулярные контакты по ситуации вокруг Сирии, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретарь Министерства обороны США, бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

Пентагон рассказал о сфере сотрудничества с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Сирии оспаривается «воздушное пространство». Речь идет о подходах Вашингтона, выработанных еще в начале кампании по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ)».

За деталями пресс-секретарь Пентагона рекомендовал обращаться к Центральному командованию ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и Северная Африка.

Ранее глава МИД Иордании Айман Сафади сообщил, что присутствие России в Сирии не позволяет экстремистам восстановить свои силы на границе с Иорданией. По словам дипломата, Амман заинтересован в эффективном дипломатическом взаимодействии с Москвой, чье военное присутствие оказывает стабилизирующее влияние на ситуацию в ближневосточном регионе.

10 сентября стало известно о том, что российские военные ликвидировали в Сирии лидера запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» Сирожиддина Мухтарова. Это произошло в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб.

Армия,Айман Сафади,Катиба таухид валь-джихад,Верховный суд,Пентагон,
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