Пентагон рассказал о сфере сотрудничества с РФ

Российские Вооруженные силы и власти Соединенных Штатов сохраняют регулярные контакты по ситуации вокруг Сирии, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретарь Министерства обороны США, бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

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По его словам, в Сирии оспаривается «воздушное пространство». Речь идет о подходах Вашингтона, выработанных еще в начале кампании по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ)».

За деталями пресс-секретарь Пентагона рекомендовал обращаться к Центральному командованию ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и Северная Африка.

Ранее глава МИД Иордании Айман Сафади сообщил, что присутствие России в Сирии не позволяет экстремистам восстановить свои силы на границе с Иорданией. По словам дипломата, Амман заинтересован в эффективном дипломатическом взаимодействии с Москвой, чье военное присутствие оказывает стабилизирующее влияние на ситуацию в ближневосточном регионе.