В Минобороны назвали число призывников осенью этого года

Осенью 2022 года на военную службу в ВС РФ будет призвано 120 тыс. человек, рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Его выступление опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны.

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Цимлянский пояснил, что это даже меньше, чем было призвано прошлой осенью. Вместе с тем, этого количества достаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребности силовых структур России.

Контр-адмирал отметил, что количество призываемых на военную службу граждан устанавливается указом президента РФ Владимира Путина перед началом каждой призывной кампании.

Представитель ведомства подчеркнул, что призванные на военную службу россияне не будут привлекаться к участию в спецоперации. После истечения срока службы все будут уволены и направлены в места постоянного проживания.