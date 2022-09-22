Генштаб: краткосрочно выехавшие за границу россияне подлежат призыву

Россияне, состоящие на воинском учете и краткосрочно выехавшие за границу, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации в России . Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает «РИА Новости» .

Ранее в Минобороны разъяснили правила частичной мобилизации в РФ. Там отметили, что призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие и старшие офицеры до 50 лет. При этом мобилизовать намерены только стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей, поскольку именно они необходимы для выполнения задач спецоперации на Украине. Также среди главных критериев отбора наличие у них боевого опыта.