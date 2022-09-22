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22 минуты назад

Кадыров: «контрнаступление» ВСУ трещит по швам

Ura.Ru

Положительный исход в выполнении оперативных задач спецоперации на Украине гарантирован, поскольку их выполнением заняты бойцы с опытом борьбы против бандформирований на территории Чеченской Республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что «контрнаступление» ВСУ уже «трещит по швам».

Кадыров: «контрнаступление» ВСУ трещит по швам
Фото: ТАССТАСС

«Противник прекрасно осведомлен о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. „Знаменитое контрнаступление“ ВСУ на освобожденные территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он пожелал бойцам батальона «Восток-Ахмат» «скорейшей и безоговорочной победы».

«Нет никаких сомнений в том, что все поставленные цели в рамках спецоперации будут достигнуты, национализм искоренен, а угнетенный народ, наконец, обретет долгожданную свободу», — заявил Кадыров.

Армия,Рамзан Кадыров,
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