Кадыров: «контрнаступление» ВСУ трещит по швам

«Противник прекрасно осведомлен о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. „Знаменитое контрнаступление“ ВСУ на освобожденные территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие», — написал Кадыров в своем telegram-канале.