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8 минут назад

Минобороны разъяснило правила частичной мобилизации

Елена Прошина

Министерство обороны России рассказало подробнее о правилах проведения частичной мобилизации.

Минобороны разъяснило правила частичной мобилизации
Фото: ТАССТАСС

Согласно законодательству, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет. Однако в Министерстве обороны сообщили, что призываться будут категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. К ним относятся стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Также Минобороны называет наличие боевого опыта одним из основных факторов при призыве из запаса.

В министерстве также уточнили, какие категории граждан призыву по мобилизации не подлежат. Это забронированные граждане, к которым относятся работники предприятий оборонной промышленности.

Также не подлежат мобилизации призывники, которые были признаны временно не годными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, а также имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет. Кроме того, призыву не подлежат те, чьи матери, кроме них, имеют от 4 детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Отдельно в Министерстве обороны отметили, что призыву по мобилизации не подлежат военный пенсионер, не зависимо от принадлежности к силовым ведомствам, которые находятся в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и сняты с воинского учета. Призывники, которые постоянно живут за пределами России и не состоят на воинском учете, также не подлежит призыву, но те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.

В заключение Министерство обороны сообщает, что за первые сутки частичной мобилизации около 10 тысяч человек прибыли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повестки.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Армия,Украина,Владимир Путин,Минобороны России,
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