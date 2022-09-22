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1 час назад

В Минобороны пояснили, кого не будут мобилизовывать

Газета.Ru

Минобороны России уточнило, какие категории граждан не будут призываться в рамках частичной мобилизации, передает ТАСС.

В Минобороны пояснили, кого не будут мобилизовывать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в соответствии с законом к ним относятся так называемые забронированные граждане и работники предприятий оборонной промышленности, а также те, кто признан временно не годным по состоянию здоровья и кто занят постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы.

Кроме того, освобождены от мобилизации граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет и те, чьи матери помимо них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть боевой опыт.

Впоследствии глава Минобороны России Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация прежде всего необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов и что частичная мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих срочной службы.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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