В Минобороны пояснили, кого не будут мобилизовывать

Минобороны России уточнило, какие категории граждан не будут призываться в рамках частичной мобилизации, передает ТАСС.

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Так, в соответствии с законом к ним относятся так называемые забронированные граждане и работники предприятий оборонной промышленности, а также те, кто признан временно не годным по состоянию здоровья и кто занят постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы.

Кроме того, освобождены от мобилизации граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет и те, чьи матери помимо них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть боевой опыт.