В Минобороны пояснили, кого не будут мобилизовывать

Минобороны России уточнило, какие категории граждан не будут призываться в рамках частичной мобилизации, передает ТАСС.
Так, в соответствии с законом к ним относятся так называемые забронированные граждане и работники предприятий оборонной промышленности, а также те, кто признан временно не годным по состоянию здоровья и кто занят постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы.
Кроме того, освобождены от мобилизации граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет и те, чьи матери помимо них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть боевой опыт.
Впоследствии глава Минобороны России Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация прежде всего необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов и что частичная мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих срочной службы.