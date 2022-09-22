ВСУ открыли огонь из минометов по приграничному российскому селу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел приграничного села Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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По словам губернатора, украинские войска открыли огонь из минометов. Старовойт обещал сообщить подробности обстрела позже.