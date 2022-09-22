На Украине заканчиваются пригодные к эксплуатации танки Т-72

Возможные поставки словенских М-55S вооруженным формированиям украинского режима свидетельствует о том, что в восточноевропейских государствах практически закончились годные к дальнейшей эксплуатации танки Т-72.

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Конечно, есть еще небольшое количество чешских T-72CZ и М-84, доставшихся балканским государствам после раздела имущества югославской армии. Но первых всего около трех десятков, а состояние "восемьдесят четвертых" оставляет желать лучшего. Кстати, Словения первоначально именно их намеревалась подарить боевикам, но, по некоторым данным, "реанимация" потребовала бы слишком большого привлечения финансовых ресурсов.

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Что же касается Leopard 1, то о возможном предоставлении пятидесяти единиц из Германии говорили еще в апреле. Но, известно, что эти устаревшие боевые машины сняли с вооружения Бундесвера 12 лет назад, и до сих пор нет конкретных данных, в каком состоянии они находятся. Вероятно, возвращение в строй потребует серьезного ремонта.

С Leopard 2 немцы не хотят расставаться: наверняка какое-то количество танков будет уничтожено и захвачено союзными силами освободителей в первых же боях. Это в очередной раз поставит под сомнение качество техники компании Krauss-Maffei Wegmann, как это было в Сирии, где боевики в течение одного дня подбили десять Leopard 2А4 турецких сухопутных войск.

С американскими Abrams тоже все непросто. Те, что находятся на хранении, ожидают капитального ремонта и модернизации, а на разоружение конкретных подразделений американское командование просто не пойдет.

Не спешат расставаться со своими AMX-56 Leclerc, Challenger и C1 Ariete французы, англичане и итальянцы.

Есть еще около полусотни румынских TR-85M1, считающихся худшими в НАТО, но у них очень своеобразная конструкция.

TR-85M1

Поэтому, по мнению военных экспертов, чтобы как-то компенсировать значительные потери ВСУ в танках, натовские спонсоры будут вынуждены присылать колесную бронетехнику с пушечным вооружением.

Например, американцы до конца года собирались снять с вооружения свои "колесные танки" M1128 на базе бронетранспортеров Stryker. Всего около 140 единиц. За два десятилетия эксплуатации так и не удалось устранить выявившиеся у них недостатки, например, проблемы с автоматизированной системой заряжания. Поэтому существует большая вероятность, что их сплавят ВСУ.

M1128

Во Франции, в свою очередь, идет замена старых AMX-10RC и ERC Sagaie на новые разведывательные машины EBRC Jaguar.

AMX-10RC

В Италии вместо B1 Centauro начали поступать модификации второго поколения.

Italian Army/Wikimedia.org

Три из них вооружены 105-мм орудиями, ERC Sagaie - 90-мм пушкой. Конечно, у этих средств поражения ограниченные возможности по уничтожению в лобовые проекции современных танков, имеющих многослойную броню и встроенную динамическую защиту. И все же системы управления огнем позволяют эффективно воевать в темное время суток.

Самым тяжелым из них является Centauro, весящий 25000 кг, самым легким Sagaie - 9500 кг.