Пушилин привел подробности обмена пленными

«С учетом того, что у нас [в ДНР] на порядки больше пленных вэсэушников и из других вооруженных формирований Украины, что позволило в принципе пойти по такой формуле – многие высказывались, почему не «один на один» [произошел обмен пленными в ночь со среды на четверг], – здесь нужно руководствоваться существующей ситуацией и наличием соответствующего резерва обмена. <…> В дальнейшем, как только будет возможность вытащить наших ребят, мы будем это делать», – отметил глава ДНР.