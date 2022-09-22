Пушилин привел подробности обмена пленными

Процесс обмена пленными происходил на территории ряда стран и при участии представителей нескольких государств, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Это (процесс обмена пленных – прим. ВЗГЛЯД) происходило в нескольких странах при участии ряда представителей других стран», – цитирует ТАСС Пушилина.
«С учетом того, что у нас [в ДНР] на порядки больше пленных вэсэушников и из других вооруженных формирований Украины, что позволило в принципе пойти по такой формуле – многие высказывались, почему не «один на один» [произошел обмен пленными в ночь со среды на четверг], – здесь нужно руководствоваться существующей ситуацией и наличием соответствующего резерва обмена. <…> В дальнейшем, как только будет возможность вытащить наших ребят, мы будем это делать», – отметил глава ДНР.
Он также отметил, что процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной усложнится после проведения референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав Российской Федерации.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден из плена.
«Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса и вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом условий, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо», – подчеркнул он.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В Минобороны сообщали, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками. Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
Власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев».