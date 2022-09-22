В Белоруссии начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян

Белорусские силовики начали отслеживать россиян, пытающихся скрыться от частичной мобилизации. Об этом стало известно изданию «Наша Нива».

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«Пока что на уровне устных распоряжений поручено наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с собственниками жилья. (...) Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы», — рассказал один из оперативников.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации. Согласно заявлению главы Минобороны Сергея Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов, что составляет около 1 процента от общего мобилизационного ресурса России.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны сообщила, что частичной мобилизации подлежат те граждане, которые подпадают под три ключевых пункта. Так, мобилизовать планируют отслуживших в армии, имеющих военно-учетную специальность, которая сейчас нужна, а также имеющих боевой опыт.