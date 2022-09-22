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24 минуты назад

Белорусские силовики начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян

Lenta.ru

Белорусские силовики начали отслеживать россиян, пытающихся скрыться от частичной мобилизации. Об этом стало известно изданию «Наша Нива».

В Белоруссии начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

«Пока что на уровне устных распоряжений поручено наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с собственниками жилья. (...) Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы», — рассказал один из оперативников.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации. Согласно заявлению главы Минобороны Сергея Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов, что составляет около 1 процента от общего мобилизационного ресурса России.

Отсрочка от мобилизации: что важно знать?

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны сообщила, что частичной мобилизации подлежат те граждане, которые подпадают под три ключевых пункта. Так, мобилизовать планируют отслуживших в армии, имеющих военно-учетную специальность, которая сейчас нужна, а также имеющих боевой опыт.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что правительство в данный момент занимается подготовкой документа, согласно которому будет определено, кто из россиян получит отсрочку от частичной мобилизации.

Армия,Маргарита Симоньян,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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