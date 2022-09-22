Ужасный сценарий: США не способны защитить Тайвань

Портал 19FortyFive смоделировал вероятный сценарий штурма Тайваня армией КНР. Причем одним из участников гипотетической битвы он сделал ВМС США, поскольку Джо Байден неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты выступят в защиту острова.

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Автор Брент Иствуд уверен, что любая война, в которую втянутся Соединенные Штаты, будет кровопролитной, со смертью и разрушениями с обеих сторон.

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Итак, первым делом Китай нанесет ракетный удар с берега, кораблей и самолетов по военным объектам на Тайване. ВМС США будут иметь в этом районе две авианосные боевые группы, а также подводные лодки. Они постараются остаться вне зоны действия противокорабельных ракет Китая, одновременно выпуская свои собственные ракеты по кораблям и самолетам, атакующим Тайвань.

Соединенные Штаты также применят малозаметные истребители F-35. Китай ответит истребителями J-20, также обладающими способностью уклоняться от обнаружения радарами. Вероятно, между двумя сторонами произойдет обмен ракетами, а ВМС США попытаются использовать боевую систему Aegis для отражения вражеских ракет.

Скорее всего атаке подвергнется военная база США в Гуаме, который является одним из самых стратегически важных островов в Восточной Азии. Без удержания Гуама защита Тайваня будет затруднена. У Китая есть бомбардировщики H-6, которые могут достичь острова и запустить крылатые и баллистические ракеты, включая гиперзвуковые. В настоящее время Гуам использует систему противоракетной обороны большой дальности Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

США также могут использовать кибератаку против Китая, чтобы вывести из строя его РЛС и системы наведения. Китай, вероятно, проведет свою собственную кибероперацию против Тайваня.

Прежде чем отправлять войска на остров, Китай, вероятно, проведет блокаду Тайваня на море и в воздухе, чтобы гарантировать отсутствие поставок оружия союзниками. Наконец, КНР разместит свои подводные лодки вблизи острова, чтобы обстрелять его крылатыми ракетами. Затем начнется амфибийная атака.

Китай может атаковать американские авианосцы ракетами с суши, моря и воздуха различными способами. Это означает, что американцы должны быть готовы к тому, что один из их авианосцев будет поврежден или уничтожен.

Каким бы немыслимым это ни казалось, ВМС США пора осознать, что это может произойти. Это событие поставит ВМС в зависимость от другого авианосца, который должен будет восполнить потери. Тем временем, уничтожив или повредив один американский авианосец, Китай продолжит свою амфибийную атаку на Тайвань.

Это был бы ужасный сценарий для Соединенных Штатов, отмечает автор. Но он может развиваться в разных направлениях: американцы могут потопить китайский авианосец и несколько вспомогательных кораблей. Это либо укрепит решимость Китая, либо сдержит его от дальнейшего штурма.