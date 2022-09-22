Категории годности к службе: что важно знать?

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября; в первую очередь будут мобилизованы граждане РФ с боевым опытом, повлиять на призыв может и категория годности. Основную информацию о категориях годности к военной службе читайте в материале «Рамблера».

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Категория годности и ее виды

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Категории годности к военной службе определяет способность гражданина РФ служить в армии в целом и в отдельных видах войск в частности.

В России существуют такие категории годности:

«А» - годен к службе;

«Б» - годен к военной службы с незначительными ограничениями;

«В» - ограниченно годен;

«Г» - «временно не годен»;

«Д» - к службе не годен.

Категории годности говорят о состоянии здоровья человека.

Как получают категорию годности

Категорию годности определяют по итогам прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии. Комиссия состоит из семи врачей: терапевта, невролога, лора, офтальмолога, стоматолога, психиатра и хирурга. Каждый из них проводит осмотр и изучает медицинские документы человека.

Затем возглавляющий комиссию врач указывает итоговый показатель годности, как обьясняет юрист Александр Волков, происходит это по правилу «наихудшего параметра». К примеру, если офтальмолог поставил человеку категорию «Г» (временно не годен к военной службе), а другие врачи - категорию «Б» (годен с небольшими ограничениями), выбор будет сделан в пользу категории «В».

После этого на заседании призывной комиссии утверждают окончательную категорию годности к военной службе.

Что означают категории

С категорией «А» все ясно - получивший ее человек годен к военной службе.

Категория «Б» подразумевает наличие проблем со здоровьем, но совсем небольших. К примеру, легкую степень сколиоза - с нею отправляют служить.

Категория «В» - ограниченно годен - присваивается людям с различными «непризывными» заболеваниями.

Речь идет о:

Инфекционных болезнях: Венерические заболевания в острой фазе;

Закрытая форма туберкулеза (пролеченный туберкулез);

Грибковые заболевания внутренних органов (микозы, кандидозы).

Новообразованиях: Рак;

Состояния после лучевой и цитостатической терапии;

Доброкачественные опухоли, вызвавшие болезни.

Заболеваниях крови

Нарушениях обмена веществ, эндокринных расстройствах: Зоб, тиреоидит, гипотиреоз, гипертиреоз, различные заболевания; щитовидной железы;

Ожирение третьей степени.

Психических расстройствах: Компенсированные расстройства личности;

Наркозависимость, алкогольная зависимость, токсикомания;

Умственная отсталость.

Болезнях нервной системы: Эпилепсия с редкими припадками;

Воспалительные заболевания и наследственные заболевания ЦНС;

Некоторые травмы спинного и головного мозга.

Заболеваниях органов зрения: Близорукость более шести диоптрий;

Астигматизм;

Дальнозоркость более восьми диоптрий;

Резкое уменьшение остроты зрения.

Расстройствах пищеварения: Язва;

Некоторые проявления гастрита.

Расстройствах слуха: Хронический средний отит;

Полипы в барабанной полости;

Вестибулярные нарушения, значительное снижение слуха.

Заболеваниях органов дыхания: Незначительное нарушение функций носового дыхания;

Бронхиальная астма легкой и средней степени.

Проблемах с опорно-двигательным аппаратом: Плоскостопие;

Фиксированный сколиоз более 17 градусов с нарушением функций.

Врожденных или приобретенных особенностях: Рост менее 150 см;

Вес менее 45 килограммов.

Кожных заболеваниях: Псориаз;

Дерматиты;

Крапивница;

Экзема.

Болезнях мочеполовой системы: Некоторые случаи нефроптоза и пиелонефрита;

Энурез;

Хроническая мочекаменная болезнь.

А также:

Сердечная недостаточность в легкой форме;

Гипертоническая болезнь;

Нарушение кровообращения, варикозная болезнь;

Геморрой с острыми фазами, выпадение узлов.

Категорию «Д» - к службе не годен - получают люди с самыми серьезными заболеваниями. Их снимают с воинского учета.

Речь идет о:

Острых формах кожных болезней;

Острых формах язвы;

Серьезных расстройствах эндокринной системы;

ВИЧ;

Тяжелых случаях рака.

Полный список заболеваний можно посмотреть в «Расписании болезней».

Оспорить категорию годности можно в течение трех месяцев с даты ее вынесения с помощью жалобы. Жалобу рассмотрят в течение пяти дней, после чего будет контрольное медицинское освидетельствование. Если его результаты не устроили человека, можно обратиться в суд.

Диагноз, по которому была присвоена категория годности, в военном билете не указывается.

Если человек уже получил военный билет с ограниченной годностью, ему не требуется проходить медкомиссию и подтверждать диагноз повторно.

При этом юрист Николай Хитцов отмечает, что в случае введения военного положения или мобилизации, каждый призывник будет заново проходить медосвидетельствование, по итогам которого ему присвоят категорию годности.

По его словам, как будут комплектоваться части в такой ситуации, пока неясно.