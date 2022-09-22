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25 минут назад

Категории годности к военной службе: что означают и что важно знать?

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября; в первую очередь будут мобилизованы граждане РФ с боевым опытом, повлиять на призыв может и категория годности. Основную информацию о категориях годности к военной службе читайте в материале «Рамблера».

Категории годности к службе: что важно знать?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Категория годности и ее виды

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Категории годности к военной службе определяет способность гражданина РФ служить в армии в целом и в отдельных видах войск в частности.

В России существуют такие категории годности:

  • «А» - годен к службе;
  • «Б» - годен к военной службы с незначительными ограничениями;
  • «В» - ограниченно годен;
  • «Г» - «временно не годен»;
  • «Д» - к службе не годен.

Категории годности говорят о состоянии здоровья человека.

Как получают категорию годности

Категорию годности определяют по итогам прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии. Комиссия состоит из семи врачей: терапевта, невролога, лора, офтальмолога, стоматолога, психиатра и хирурга. Каждый из них проводит осмотр и изучает медицинские документы человека.

Затем возглавляющий комиссию врач указывает итоговый показатель годности, как обьясняет юрист Александр Волков, происходит это по правилу «наихудшего параметра». К примеру, если офтальмолог поставил человеку категорию «Г» (временно не годен к военной службе), а другие врачи - категорию «Б» (годен с небольшими ограничениями), выбор будет сделан в пользу категории «В».

После этого на заседании призывной комиссии утверждают окончательную категорию годности к военной службе.

Что означают категории

С категорией «А» все ясно - получивший ее человек годен к военной службе.

Категория «Б» подразумевает наличие проблем со здоровьем, но совсем небольших. К примеру, легкую степень сколиоза - с нею отправляют служить.

Категория «В» - ограниченно годен - присваивается людям с различными «непризывными» заболеваниями.

Речь идет о:

Инфекционных болезнях:

  • Венерические заболевания в острой фазе;
  • Закрытая форма туберкулеза (пролеченный туберкулез);
  • Грибковые заболевания внутренних органов (микозы, кандидозы).

Новообразованиях:

  • Рак;
  • Состояния после лучевой и цитостатической терапии;
  • Доброкачественные опухоли, вызвавшие болезни.

Заболеваниях крови

Нарушениях обмена веществ, эндокринных расстройствах:

  • Зоб, тиреоидит, гипотиреоз, гипертиреоз, различные заболевания; щитовидной железы;
  • Ожирение третьей степени.

Психических расстройствах:

  • Компенсированные расстройства личности;
  • Наркозависимость, алкогольная зависимость, токсикомания;
  • Умственная отсталость.

Болезнях нервной системы:

  • Эпилепсия с редкими припадками;
  • Воспалительные заболевания и наследственные заболевания ЦНС;
  • Некоторые травмы спинного и головного мозга.

Заболеваниях органов зрения:

  • Близорукость более шести диоптрий;
  • Астигматизм;
  • Дальнозоркость более восьми диоптрий;
  • Резкое уменьшение остроты зрения.

Расстройствах пищеварения:

  • Язва;
  • Некоторые проявления гастрита.

Расстройствах слуха:

  • Хронический средний отит;
  • Полипы в барабанной полости;
  • Вестибулярные нарушения, значительное снижение слуха.

Заболеваниях органов дыхания:

  • Незначительное нарушение функций носового дыхания;
  • Бронхиальная астма легкой и средней степени.

Проблемах с опорно-двигательным аппаратом:

  • Плоскостопие;
  • Фиксированный сколиоз более 17 градусов с нарушением функций.

Врожденных или приобретенных особенностях:

  • Рост менее 150 см;
  • Вес менее 45 килограммов.

Кожных заболеваниях:

  • Псориаз;
  • Дерматиты;
  • Крапивница;
  • Экзема.

Болезнях мочеполовой системы:

  • Некоторые случаи нефроптоза и пиелонефрита;
  • Энурез;
  • Хроническая мочекаменная болезнь.

А также:

  • Сердечная недостаточность в легкой форме;
  • Гипертоническая болезнь;
  • Нарушение кровообращения, варикозная болезнь;
  • Геморрой с острыми фазами, выпадение узлов.

Категорию «Д» - к службе не годен - получают люди с самыми серьезными заболеваниями. Их снимают с воинского учета.

Речь идет о:

  • Острых формах кожных болезней;
  • Острых формах язвы;
  • Серьезных расстройствах эндокринной системы;
  • ВИЧ;
  • Тяжелых случаях рака.

Полный список заболеваний можно посмотреть в «Расписании болезней».

Оспорить категорию годности можно в течение трех месяцев с даты ее вынесения с помощью жалобы. Жалобу рассмотрят в течение пяти дней, после чего будет контрольное медицинское освидетельствование. Если его результаты не устроили человека, можно обратиться в суд.

Диагноз, по которому была присвоена категория годности, в военном билете не указывается.

Если человек уже получил военный билет с ограниченной годностью, ему не требуется проходить медкомиссию и подтверждать диагноз повторно.

При этом юрист Николай Хитцов отмечает, что в случае введения военного положения или мобилизации, каждый призывник будет заново проходить медосвидетельствование, по итогам которого ему присвоят категорию годности.

По его словам, как будут комплектоваться части в такой ситуации, пока неясно.

«Сейчас формально нет ни одного акта (по крайней мере опубликованного) о том, в какие части будут направлять лиц с категорией «В» и к каким обязанностям их будут привлекать», - подчеркивает он.

Армия,Украина,Александр Волков,Владимир Путин,
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