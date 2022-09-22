Категории годности к службе: что важно знать?

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября; в первую очередь будут мобилизованы граждане РФ с боевым опытом, повлиять на призыв может и категория годности. Основную информацию о категориях годности к военной службе читайте в материале «Рамблера».
Категории годности к военной службе определяет способность гражданина РФ служить в армии в целом и в отдельных видах войск в частности.
Категории годности говорят о состоянии здоровья человека.
Категорию годности определяют по итогам прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии. Комиссия состоит из семи врачей: терапевта, невролога, лора, офтальмолога, стоматолога, психиатра и хирурга. Каждый из них проводит осмотр и изучает медицинские документы человека.
Затем возглавляющий комиссию врач указывает итоговый показатель годности, как обьясняет юрист Александр Волков, происходит это по правилу «наихудшего параметра». К примеру, если офтальмолог поставил человеку категорию «Г» (временно не годен к военной службе), а другие врачи - категорию «Б» (годен с небольшими ограничениями), выбор будет сделан в пользу категории «В».
После этого на заседании призывной комиссии утверждают окончательную категорию годности к военной службе.
С категорией «А» все ясно - получивший ее человек годен к военной службе.
Категория «Б» подразумевает наличие проблем со здоровьем, но совсем небольших. К примеру, легкую степень сколиоза - с нею отправляют служить.
Категория «В» - ограниченно годен - присваивается людям с различными «непризывными» заболеваниями.
А также:
Категорию «Д» - к службе не годен - получают люди с самыми серьезными заболеваниями. Их снимают с воинского учета.
Полный список заболеваний можно посмотреть в «Расписании болезней».
Оспорить категорию годности можно в течение трех месяцев с даты ее вынесения с помощью жалобы. Жалобу рассмотрят в течение пяти дней, после чего будет контрольное медицинское освидетельствование. Если его результаты не устроили человека, можно обратиться в суд.
Диагноз, по которому была присвоена категория годности, в военном билете не указывается.
Если человек уже получил военный билет с ограниченной годностью, ему не требуется проходить медкомиссию и подтверждать диагноз повторно.
При этом юрист Николай Хитцов отмечает, что в случае введения военного положения или мобилизации, каждый призывник будет заново проходить медосвидетельствование, по итогам которого ему присвоят категорию годности.
По его словам, как будут комплектоваться части в такой ситуации, пока неясно.
«Сейчас формально нет ни одного акта (по крайней мере опубликованного) о том, в какие части будут направлять лиц с категорией «В» и к каким обязанностям их будут привлекать», - подчеркивает он.