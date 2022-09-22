Военно учетная специальность: какие бывают ВУС и что они значат

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию и сообщил, что призваны будут люди, имеющие востребованные военно-учетные специальности (ВУС). Какие бывают военно-учетные специальности и что они означают - в материале «Рамблера».
Что такое ВУС
ВУС в России - специальность военнослужащего/военнообязанного, используемая для его учета.
ВУС есть у всех - срочников, запасников, контрактников, служащих различных войск, сил, спецвойск и разных формирований.
ВУС можно получить во время службы в армии или вместе с дипломом вуза, у которого есть военная кафедра. Также ВУС могут присвоить прямо в пункте призыва - к примеру, призывника, у которого есть водительские права, могут отправить в воинскую часть в качестве водителя.
В документах ВУС обычно обозначается в виде шестизначного кода, часто с буквой (к примеру, 999000А). Первые цифры в коде означают воинскую профессию, а более детальная информация зашифрована - по закону она имеет статус секретной и доступна лишь кадровым офицерам.
Код ВУС позволяет быстро распределить военного в нужное подразделение, а в случае мобилизации коды позволяют вооруженным силам быстро определить, сколько специалистов каждой отрасли находится в их распоряжении и может быть призвано.
Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что больше всего армии сейчас нужны «современные» специалисты - операторы беспилотников, разведчики и связисты.
Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков говорил «Пятому каналу», что в первую очередь будут мобилизованы танкисты, артиллеристы и мотострелки, после них - специалисты авиации, разведки и ПВО.
Как узнать свою ВУС
Код ВУС указан на 11-й странице военного билета или в справке, выдающейся взамен военного билета (ее выдают гражданам РФ, не служившим без законных оснований).
Как говорилось выше, список ВУС частично засекречен, поэтому самостоятельно расшифровать код непросто. Информацию о некоторых кодах можно найти в открытом доступе.
К примеру, первые цифры кода ВУС обозначают воинскую профессию или содержат информацию о годности:
- 03 - артиллерийские и ракетные войска;
- 04 - противовоздушная оборона;
- 100 - стрелок;
- 101 - пулеметчик;
- 106 - разведчик;
- 103 - гранатометчик;
- 113 - танкист;
- 122 - БМД;
- 124 - БТР;
- 166 - инженерные войска;
- 252 - машинист бронепоезда;
- 262 - техник;
- 554 - космическая радиосвязь;
- 600 - оператор электронно-вычислительных машин;
- 616 - специалист аппаратуры и оборудования автоматизированных систем управления и связи пункта управления;
- 666 - специалист электротехнических средств заграждения и сигнализации;
- 756 - механик технического подразделения;
- 832 - мастер по ремонту и хранению воздушно-десантной техники в сухопутных войсках;
- 837 - водители категории ВС;
- 838 - эксплуатация автомобильной техники;
- 851 - рулевой-сигнальщик;
- 878 - санитары;
- 879 - медсестры;
- 904 - специальная связь;
- 980 - машинист паросиловых и котельных установок;
- 998 - годный для службы, но не проходивший ее;
- 999 - ограниченно годный, не имеет военную подготовку.
Следующая часть кода обозначает конкретную должность в армии, к примеру:
- 000 - без должности;
- 001 - аккумуляторщик;
- 079 - дизелист (обслуживание дизельных генераторных установок);
- 097 - заместитель командира взвода;
- 182 - командир;
- 210 - водитель-крановщик;
- 259 - механик-водитель;
- 220 - обслуживает реактивные моторы самолетов;
- 282 - наводчик-оператор;
- 385 - эксперт по подрывным работам;
- 673 - специалист по измерению земли и перепада высот на местности;
- 945 - авиционный техник по приборам и электрооборудованию.
Командирская ВУС в военном билете будет выглядеть так:
- 70201 - путевого взвода;
- 70203 - механизированного взвода;
- 70204 - подразделения связи и другие.
Коды ВУС для связистов:
- 121202 - среднемощные радиостанции;
- 121000 - связное подразделение;
- 121400 - малоканальная связь;
- 121702 - дальняя связь.
Буква в конце кода ВУС говорит об «особых признаках»:
- А - без особого признака;
- Б - специалисты по ракетному оружию;
- Д - ВДВ;
- М - морская пехота;
- П - внутренние войска;
- Р - пограничники;
- Т - строители;
- Ф - спецназовцы.
Примеры полных кодов:
- 999000А – человек со статусом ограниченно годного и без какой-то воинской специальности;
- 100915А – стрелок в звании рядового;
- 615543 – оператор связи командных пунктов.
Пример разбора кода ВУС-100097Р:
- Первые цифры - 100 - означают стрелковые войска;
- Код 097 оповещает, что речь идет о заместителе командира взвода;
- Буква «Р» указывает на пограничные войска.
Одним из самых распространенных кодов ВУС считается 837037А. Он касается любого транспорта и достается многим военнообязанным, имеющим права.
Каждый гражданин РФ может точно узнать свою воинскую специальность в районном военном комиссариате.