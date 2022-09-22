Военно учетная специальность: какие бывают ВУС и что они значат

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию и сообщил, что призваны будут люди, имеющие востребованные военно-учетные специальности (ВУС). Какие бывают военно-учетные специальности и что они означают - в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Что такое ВУС

Видео дня

ВУС в России - специальность военнослужащего/военнообязанного, используемая для его учета.

ВУС есть у всех - срочников, запасников, контрактников, служащих различных войск, сил, спецвойск и разных формирований.

ВУС можно получить во время службы в армии или вместе с дипломом вуза, у которого есть военная кафедра. Также ВУС могут присвоить прямо в пункте призыва - к примеру, призывника, у которого есть водительские права, могут отправить в воинскую часть в качестве водителя.

В документах ВУС обычно обозначается в виде шестизначного кода, часто с буквой (к примеру, 999000А). Первые цифры в коде означают воинскую профессию, а более детальная информация зашифрована - по закону она имеет статус секретной и доступна лишь кадровым офицерам.

Код ВУС позволяет быстро распределить военного в нужное подразделение, а в случае мобилизации коды позволяют вооруженным силам быстро определить, сколько специалистов каждой отрасли находится в их распоряжении и может быть призвано.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что больше всего армии сейчас нужны «современные» специалисты - операторы беспилотников, разведчики и связисты.

Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков говорил «Пятому каналу», что в первую очередь будут мобилизованы танкисты, артиллеристы и мотострелки, после них - специалисты авиации, разведки и ПВО.

Как узнать свою ВУС

Код ВУС указан на 11-й странице военного билета или в справке, выдающейся взамен военного билета (ее выдают гражданам РФ, не служившим без законных оснований).

Как говорилось выше, список ВУС частично засекречен, поэтому самостоятельно расшифровать код непросто. Информацию о некоторых кодах можно найти в открытом доступе.

Инфографика Rambler

К примеру, первые цифры кода ВУС обозначают воинскую профессию или содержат информацию о годности:

03 - артиллерийские и ракетные войска;

04 - противовоздушная оборона;

100 - стрелок;

101 - пулеметчик;

106 - разведчик;

103 - гранатометчик;

113 - танкист;

122 - БМД;

124 - БТР;

166 - инженерные войска;

252 - машинист бронепоезда;

262 - техник;

554 - космическая радиосвязь;

600 - оператор электронно-вычислительных машин;

616 - специалист аппаратуры и оборудования автоматизированных систем управления и связи пункта управления;

666 - специалист электротехнических средств заграждения и сигнализации;

756 - механик технического подразделения;

832 - мастер по ремонту и хранению воздушно-десантной техники в сухопутных войсках;

837 - водители категории ВС;

838 - эксплуатация автомобильной техники;

851 - рулевой-сигнальщик;

878 - санитары;

879 - медсестры;

904 - специальная связь;

980 - машинист паросиловых и котельных установок;

998 - годный для службы, но не проходивший ее;

999 - ограниченно годный, не имеет военную подготовку.

Следующая часть кода обозначает конкретную должность в армии, к примеру:

000 - без должности;

001 - аккумуляторщик;

079 - дизелист (обслуживание дизельных генераторных установок);

097 - заместитель командира взвода;

182 - командир;

210 - водитель-крановщик;

259 - механик-водитель;

220 - обслуживает реактивные моторы самолетов;

282 - наводчик-оператор;

385 - эксперт по подрывным работам;

673 - специалист по измерению земли и перепада высот на местности;

945 - авиционный техник по приборам и электрооборудованию.

Командирская ВУС в военном билете будет выглядеть так:

70201 - путевого взвода;

70203 - механизированного взвода;

70204 - подразделения связи и другие.

Коды ВУС для связистов:

121202 - среднемощные радиостанции;

121000 - связное подразделение;

121400 - малоканальная связь;

121702 - дальняя связь.

Буква в конце кода ВУС говорит об «особых признаках»:

А - без особого признака;

Б - специалисты по ракетному оружию;

Д - ВДВ;

М - морская пехота;

П - внутренние войска;

Р - пограничники;

Т - строители;

Ф - спецназовцы.

Примеры полных кодов:

999000А – человек со статусом ограниченно годного и без какой-то воинской специальности;

100915А – стрелок в звании рядового;

615543 – оператор связи командных пунктов.

Пример разбора кода ВУС-100097Р:

Первые цифры - 100 - означают стрелковые войска;

Код 097 оповещает, что речь идет о заместителе командира взвода;

Буква «Р» указывает на пограничные войска.

Одним из самых распространенных кодов ВУС считается 837037А. Он касается любого транспорта и достается многим военнообязанным, имеющим права.