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1 час назад

Военно учетная специальность: какие бывают ВУС и что они значат

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию и сообщил, что призваны будут люди, имеющие востребованные военно-учетные специальности (ВУС). Какие бывают военно-учетные специальности и что они означают - в материале «Рамблера».

Военно учетная специальность: какие бывают ВУС и что они значат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что такое ВУС

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ВУС в России - специальность военнослужащего/военнообязанного, используемая для его учета.

ВУС есть у всех - срочников, запасников, контрактников, служащих различных войск, сил, спецвойск и разных формирований.

ВУС можно получить во время службы в армии или вместе с дипломом вуза, у которого есть военная кафедра. Также ВУС могут присвоить прямо в пункте призыва - к примеру, призывника, у которого есть водительские права, могут отправить в воинскую часть в качестве водителя.

В документах ВУС обычно обозначается в виде шестизначного кода, часто с буквой (к примеру, 999000А). Первые цифры в коде означают воинскую профессию, а более детальная информация зашифрована - по закону она имеет статус секретной и доступна лишь кадровым офицерам.

Код ВУС позволяет быстро распределить военного в нужное подразделение, а в случае мобилизации коды позволяют вооруженным силам быстро определить, сколько специалистов каждой отрасли находится в их распоряжении и может быть призвано.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что больше всего армии сейчас нужны «современные» специалисты - операторы беспилотников, разведчики и связисты.

Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков говорил «Пятому каналу», что в первую очередь будут мобилизованы танкисты, артиллеристы и мотострелки, после них - специалисты авиации, разведки и ПВО.

Как узнать свою ВУС

Код ВУС указан на 11-й странице военного билета или в справке, выдающейся взамен военного билета (ее выдают гражданам РФ, не служившим без законных оснований).

Как говорилось выше, список ВУС частично засекречен, поэтому самостоятельно расшифровать код непросто. Информацию о некоторых кодах можно найти в открытом доступе.

Инфографика Rambler

К примеру, первые цифры кода ВУС обозначают воинскую профессию или содержат информацию о годности:

  • 03 - артиллерийские и ракетные войска;
  • 04 - противовоздушная оборона;
  • 100 - стрелок;
  • 101 - пулеметчик;
  • 106 - разведчик;
  • 103 - гранатометчик;
  • 113 - танкист;
  • 122 - БМД;
  • 124 - БТР;
  • 166 - инженерные войска;
  • 252 - машинист бронепоезда;
  • 262 - техник;
  • 554 - космическая радиосвязь;
  • 600 - оператор электронно-вычислительных машин;
  • 616 - специалист аппаратуры и оборудования автоматизированных систем управления и связи пункта управления;
  • 666 - специалист электротехнических средств заграждения и сигнализации;
  • 756 - механик технического подразделения;
  • 832 - мастер по ремонту и хранению воздушно-десантной техники в сухопутных войсках;
  • 837 - водители категории ВС;
  • 838 - эксплуатация автомобильной техники;
  • 851 - рулевой-сигнальщик;
  • 878 - санитары;
  • 879 - медсестры;
  • 904 - специальная связь;
  • 980 - машинист паросиловых и котельных установок;
  • 998 - годный для службы, но не проходивший ее;
  • 999 - ограниченно годный, не имеет военную подготовку.

Следующая часть кода обозначает конкретную должность в армии, к примеру:

  • 000 - без должности;
  • 001 - аккумуляторщик;
  • 079 - дизелист (обслуживание дизельных генераторных установок);
  • 097 - заместитель командира взвода;
  • 182 - командир;
  • 210 - водитель-крановщик;
  • 259 - механик-водитель;
  • 220 - обслуживает реактивные моторы самолетов;
  • 282 - наводчик-оператор;
  • 385 - эксперт по подрывным работам;
  • 673 - специалист по измерению земли и перепада высот на местности;
  • 945 - авиционный техник по приборам и электрооборудованию.

Командирская ВУС в военном билете будет выглядеть так:

  • 70201 - путевого взвода;
  • 70203 - механизированного взвода;
  • 70204 - подразделения связи и другие.

Коды ВУС для связистов:

  • 121202 - среднемощные радиостанции;
  • 121000 - связное подразделение;
  • 121400 - малоканальная связь;
  • 121702 - дальняя связь.

Буква в конце кода ВУС говорит об «особых признаках»:

  • А - без особого признака;
  • Б - специалисты по ракетному оружию;
  • Д - ВДВ;
  • М - морская пехота;
  • П - внутренние войска;
  • Р - пограничники;
  • Т - строители;
  • Ф - спецназовцы.

Примеры полных кодов:

  • 999000А – человек со статусом ограниченно годного и без какой-то воинской специальности;
  • 100915А – стрелок в звании рядового;
  • 615543 – оператор связи командных пунктов.

Пример разбора кода ВУС-100097Р:

  • Первые цифры - 100 - означают стрелковые войска;
  • Код 097 оповещает, что речь идет о заместителе командира взвода;
  • Буква «Р» указывает на пограничные войска.

Одним из самых распространенных кодов ВУС считается 837037А. Он касается любого транспорта и достается многим военнообязанным, имеющим права.

Каждый гражданин РФ может точно узнать свою воинскую специальность в районном военном комиссариате.

Армия,Украина,Андрей Картаполов,Константин Сивков,Владимир Путин,Госдума,
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